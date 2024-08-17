جوهرة بيرنلي تفلت من الهبوط.. توتنام يتعاقد مع أودوبير

أعلن نادي توتنهام هوتسبر رسميًا عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي الشاب ويلسون أودوبير قادماً من نادي بيرنلي.

ووقع أودوبير البالغ من العمر 19 عامًا، على عقد طويل الأمد يربطه بالسبيرز حتى عام 2029.

الجناح الهجومي الفرنسي يجيد اللاعب على جانبي الملعب.

وبدأ أودوبير مسيرته الكروية في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إلى نادي تروا الفرنسي.

وفي عام 2023، انتقل أودوبير إلى بيرنلي، وأصبح أصغر لاعب يسجل لبيرنلي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختار أودوبير الرقم 28 ليكون على قميصه مع توتنهام.

وبحسب ترانسفير ماركت فإن قيمة الصفقة بلغت 29,3 مليون يورو.