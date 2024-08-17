جوهرة بيرنلي تفلت من الهبوط.. توتنام يتعاقد مع أودوبير
السبت، 17 أغسطس 2024 - 00:19
كتب : FilGoal
أعلن نادي توتنهام هوتسبر رسميًا عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي الشاب ويلسون أودوبير قادماً من نادي بيرنلي.
ويلسون أودوبيرت
النادي : توتنام هوتسبر
ووقع أودوبير البالغ من العمر 19 عامًا، على عقد طويل الأمد يربطه بالسبيرز حتى عام 2029.
الجناح الهجومي الفرنسي يجيد اللاعب على جانبي الملعب.
وبدأ أودوبير مسيرته الكروية في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إلى نادي تروا الفرنسي.
وفي عام 2023، انتقل أودوبير إلى بيرنلي، وأصبح أصغر لاعب يسجل لبيرنلي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
واختار أودوبير الرقم 28 ليكون على قميصه مع توتنهام.
وبحسب ترانسفير ماركت فإن قيمة الصفقة بلغت 29,3 مليون يورو.
نرشح لكم
هل طرده مرة أخرى؟ تين هاج يكشف سبب استبعاد سانشو أمام فولام تين هاج: الفريق ليس جيدا بدنيا.. وتدرب 10 أيام فقط بشكل كامل تقرير: الهلال يستعلم موقف مانشستر سيتي لضم كايل ووكر زيركزي: لدي مشاعر متضاربة يصعب وصفها فان نستلروي الجديد؟ زيركزي يهدي مانشستر يونايتد الفوز الأول بافتتاح الموسم أمام فولام انتهت افتتاح الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1)-(0) فولام.. فوز قاتل التشكيل - برونو مهاجم وهمي في مانشستر يونايتد.. ومونيوز يقود فولام بافتتاح الدوري الإنجليزي آس: 10 ملايين تفصل انضمام ميرينو إلى أرسنال