جوهرة بيرنلي تفلت من الهبوط.. توتنام يتعاقد مع أودوبير

السبت، 17 أغسطس 2024 - 00:19

كتب : FilGoal

أودوبير

أعلن نادي توتنهام هوتسبر رسميًا عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي الشاب ويلسون أودوبير قادماً من نادي بيرنلي.

ووقع أودوبير البالغ من العمر 19 عامًا، على عقد طويل الأمد يربطه بالسبيرز حتى عام 2029.

الجناح الهجومي الفرنسي يجيد اللاعب على جانبي الملعب.

وبدأ أودوبير مسيرته الكروية في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إلى نادي تروا الفرنسي.

وفي عام 2023، انتقل أودوبير إلى بيرنلي، وأصبح أصغر لاعب يسجل لبيرنلي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختار أودوبير الرقم 28 ليكون على قميصه مع توتنهام.

وبحسب ترانسفير ماركت فإن قيمة الصفقة بلغت 29,3 مليون يورو.

أودوبير توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هل طرده مرة أخرى؟ تين هاج يكشف سبب استبعاد سانشو أمام فولام تين هاج: الفريق ليس جيدا بدنيا.. وتدرب 10 أيام فقط بشكل كامل تقرير: الهلال يستعلم موقف مانشستر سيتي لضم كايل ووكر زيركزي: لدي مشاعر متضاربة يصعب وصفها فان نستلروي الجديد؟ زيركزي يهدي مانشستر يونايتد الفوز الأول بافتتاح الموسم أمام فولام انتهت افتتاح الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1)-(0) فولام.. فوز قاتل التشكيل - برونو مهاجم وهمي في مانشستر يونايتد.. ومونيوز يقود فولام بافتتاح الدوري الإنجليزي آس: 10 ملايين تفصل انضمام ميرينو إلى أرسنال
أخر الأخبار
للمرة الأولى للقلعة البيضاء.. محمد عباس حكما لمباراة الزمالك ضد بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
بمشاركة زيدان.. كلوب يعود إلى دورتموند في مهمة تدريبية أخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي ضد مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
بدفعة البدلاء والهدف الأسرع.. باريس يسحق لو هافر في الدقائق الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
هل طرده مرة أخرى؟ تين هاج يكشف سبب استبعاد سانشو أمام فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: الفريق ليس جيدا بدنيا.. وتدرب 10 أيام فقط بشكل كامل ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: رونالدو يغيب عن المران الأخير للنصر قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: الهلال يستعلم موقف مانشستر سيتي لضم كايل ووكر 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 3 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 4 أولمبياد باريس - الذهب للذهب.. أحمد الجندي يتوج بذهبية الخماسي الحديث برقم عالمي