فان نستلروي الجديد؟ زيركزي يهدي مانشستر يونايتد الفوز الأول بافتتاح الموسم أمام فولام

افتتح مانشستر يونايتد موسم 2024-25 من الدوري الإنجليزي بفوز قاتل على حساب فولام في لقاء أقيم على استاد أولد ترافورد.

سجل الوافد الجديد جوشوا زيركزي هدف اللقاء الوحيد.

في أغسطس 2006 سجل الهولندي رود فان نستلروي أول هدف له في مسيرته في مباراته الأولى مع يونايتد ضد فولام على ملعب أولد ترافورد.

وفي أغسطس 2024 سجل زيركزي أول هدف له في مسيرته مع يونايتد مباراته الأولى ضد فولام على ملعب أولد ترافورد، فهل يعيد التاريخ نفسه ويحظى الشياطين الحُمر بهدافهم الهولندي الجديد؟

وصنع أليخاندرو جارناتشو الهدف الأول في الموسم بعد أيام من التسجيل ضد مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.

يونايتد حصد أول 3 نقاط له في الموسم وتصدر الترتيب بشكل تلقائي في انتظار باقي مباريات الجولة.

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التشكيل

دفع إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد بـ برونو فيرنانديز كمهاجم وهمي.

وبدأ بالمغربي نصير مزراوي الوافد الجديد في مركز الظهير الأيسر.

في المقابل يبدأ إيميل سميث رو في وسط فولام بعد أيام من انتقاله قادما من أرسنال.

وصف المباراة

أطلق أداما تراوري أول تسديدة في الموسم واللقاء بكرة علت عارضة أندري أونانا في الدقيقة 8.

وتألق أونانا في التصدي لتسديدة رائعة من كيني تيتي وأبعدها لركنية في الدقيقة 13.

ومر رأسية كاسيميرو بعد ركلة حرة مباشرة نفذها برونو فيرنانديز أعلى العارضة في الدقيقة 16.

وتحصل ماسون ماونت على بطاقة صفراء إثر تدخل على إيميل سميث رو في الدقيقة 18.

ثم أشهر الحكم بطاقة صفراء أخرة لكالفين باسي مدافع فولام بعد تدخل قوي على ماونت في الدقيقة 26.

وبعد دقيقة انفرد برونو فيرنانديز وسدد كرة أرضية تصدى لها لينو ببراعة.

WHAT A CHANCE! Bruno Fernandes fails to score here as Bernd Leno makes the save! Was the square ball on?#beINPL #MUFC #FFC pic.twitter.com/dA3pxRPilc — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 16, 2024

وفي الدقيقة 34 ومن تمريرة أكثر من رائعة من كاسيميرو أصبح برونو في مواجهة المرمى وسدد من لمسة واحدة تألق لينو وأبعدها ببراعة.

وتحصل ماجواير على بطاقة صفراء في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

في الشوط الثاني مرت رأسية أليكس أيوبي بعيدة عن مرمى أونانا في الدقيقة 48.

وواصل لينو التألق وأبعد فرصة الهدف الأول من ماونت في الدقيقة 54.

زاد الشياطين الحمر من ضغطهم في الدقائق التالية وأطلق كوبي ماينو تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 56.

ومع مرور ساعة من عمر اللقاء أشرك تين هاج كل من أليخاندرو جارناتشو وجوشوا زيركزي بدلا من أماد ديالو وماسون ماونت.

هدأت أحداث اللقاء قليلا مع اعتماد لاعبي يونايتد على الضغط وفولام على المرتدات التي لم تكتمل.

وتحصل كل من أندريس بيريرا وتوم كيرني على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 80 شارك ماتيس دي ليخت وجوني إيفانز بدلا من هاري ماجواير ونصير مزراوي.

وفي آخر التغييرات شارك سكوت ماكتوميناي بدلا من كوبي ماينو.

وفي الدقيقة 87 أرسل جارناتشو عرضية متنقة من الجهة اليمنى لمسها زيركزي لتتهادى الكرة في الشباك معلنة عن أول أهداف الموسم.

🔥🔥 جوشوا زيركزي 🔥🔥 ✅ أول مباراة ⚽️ أول هدف#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/3o9Dt1wIOO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 16, 2024

وأهدر جارناتشو في الدقيقة 94+4 أغرب فرص الموسم، راشفورد استغل خطأ الدفاع وانفرد ومرر عرضية للأرجنتيني في مواجهة المرمى لكنه سدد كرة أرضية بعيدة عن المرمى مهدرا فرصة إضافة الهدف الثاني، واكتفى يونايتد بالفوز بهدف دون رد.