سموحة يختتم الدوري بفوز على الإسماعيلي ويدخل المربع الذهبي مؤقتا

فاز سموحة على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري.

وسجل حسام حسن وفادي فريد ثنائية سموحة.

وتعرض عبد الرحمن الدح لاعب الإسماعيلي للطرد المباشر في الدقيقة 29.

وتمكن سموحة من الانتصار بعد الهزيمة في المباراتين الماضيتين ضد الإسماعيلي، إذ يعود الفوز الأخير لسموحة على الدراويش في موسم 2022-2023 بهدف دون رد في الجولة الخامسة.

وللمباراة السادسة على التوالي لم يحقق الإسماعيلي الفوز في بطولة الدوري، إذ خسر 4 مباريات وتعادل مرتين.

ومن المنتظر أن يواجه سموحة منافسه الإسماعيلي مرة أخرى لكن في الدور الـ16 من بطولة كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.

ودخل سموحة المربع الذهبي بشكل مؤقت إذ وصل للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

وفي حال انتصار المصري الذي يحتل المركز الخامس في المباراة الأخيرة من الدوري سيتراجع سموحة.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 33 في المركز الـ14 وضمن البقاء في الدوري للموسم المقبل.

وأحرز حسام حسن الهدف الأول في الدقيقة 46 بعد تسديدة يسارية سكنت الشباك.

وضاعف فادي فريد النتيجة في الدقيقة 52 من نقطة الجزاء.

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