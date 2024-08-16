انتهت افتتاح الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1)-(0) فولام.. فوز قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولام في افتتاح موسم 2024-25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً على استاد أولد ترافورد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+4: ماذا أهدرت يا جاراناتشو!!!!!!!!!!!!!!!!!

ق 87: جوووول أووووول.. زيركزي يسجل بعد عرضية جارناتشو

ق 80: مشاركة دي ليخت وجوني بدلا من ماجواير ومزراوي

ق 60: تغييران ليونايتد بنزول زيركزي وجارناتشو بدلا من أماد وماونت

ق 55: ضغط قوي من يونايتد.. وتصويبة ماينو تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: برونو يهدر مجددااا ولينو يتالق ببراعة

ق 27: برونو يهدر انفرادا أمام لينو ويضيع فرصة الأول

ق 15: رأسية كاسيميرو تمر أعلى عارضة فولام

ق 13: تسديدة قوية من تيتي وأونانا يتألق ويبعد الكرة لركنية.

ق 8: التسديدة الأولى في الموسم.. كرة تمر دون خطورة على مرمى أونانا من أداما تراوري

بداية اللقاء