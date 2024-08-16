انتهت افتتاح الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1)-(0) فولام.. فوز قاتل

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

أندري أونانا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولام في افتتاح موسم 2024-25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً على استاد أولد ترافورد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - مودرن يتمم اتفاقه مع الإنتاج الحربي لضم عبد الرحمن أسامة بي إن سبورتس تستمر في بث الدوري الفرنسي حتى 2029 لأول مرة.. كاف يخصص عوائد مالية للمشاركين في الأدوار التمهيدية للبطولات الإفريقية التشكيل - برونو مهاجم وهمي في مانشستر يونايتد.. ومونيوز يقود فولام بافتتاح الدوري الإنجليزي

--

انتهت

ق 90+4: ماذا أهدرت يا جاراناتشو!!!!!!!!!!!!!!!!!

ق 87: جوووول أووووول.. زيركزي يسجل بعد عرضية جارناتشو

ق 80: مشاركة دي ليخت وجوني بدلا من ماجواير ومزراوي

ق 60: تغييران ليونايتد بنزول زيركزي وجارناتشو بدلا من أماد وماونت

ق 55: ضغط قوي من يونايتد.. وتصويبة ماينو تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: برونو يهدر مجددااا ولينو يتالق ببراعة

ق 27: برونو يهدر انفرادا أمام لينو ويضيع فرصة الأول

ق 15: رأسية كاسيميرو تمر أعلى عارضة فولام

ق 13: تسديدة قوية من تيتي وأونانا يتألق ويبعد الكرة لركنية.

ق 8: التسديدة الأولى في الموسم.. كرة تمر دون خطورة على مرمى أونانا من أداما تراوري

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد فولام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هل طرده مرة أخرى؟ تين هاج يكشف سبب استبعاد سانشو أمام فولام تين هاج: الفريق ليس جيدا بدنيا.. وتدرب 10 أيام فقط بشكل كامل تقرير: الهلال يستعلم موقف مانشستر سيتي لضم كايل ووكر زيركزي: لدي مشاعر متضاربة يصعب وصفها جوهرة بيرنلي تفلت من الهبوط.. توتنام يتعاقد مع أودوبير فان نستلروي الجديد؟ زيركزي يهدي مانشستر يونايتد الفوز الأول بافتتاح الموسم أمام فولام التشكيل - برونو مهاجم وهمي في مانشستر يونايتد.. ومونيوز يقود فولام بافتتاح الدوري الإنجليزي آس: 10 ملايين تفصل انضمام ميرينو إلى أرسنال
أخر الأخبار
للمرة الأولى للقلعة البيضاء.. محمد عباس حكما لمباراة الزمالك ضد بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
بمشاركة زيدان.. كلوب يعود إلى دورتموند في مهمة تدريبية أخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي ضد مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
بدفعة البدلاء والهدف الأسرع.. باريس يسحق لو هافر في الدقائق الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
هل طرده مرة أخرى؟ تين هاج يكشف سبب استبعاد سانشو أمام فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: الفريق ليس جيدا بدنيا.. وتدرب 10 أيام فقط بشكل كامل ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: رونالدو يغيب عن المران الأخير للنصر قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: الهلال يستعلم موقف مانشستر سيتي لضم كايل ووكر 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 3 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 4 أولمبياد باريس - الذهب للذهب.. أحمد الجندي يتوج بذهبية الخماسي الحديث برقم عالمي