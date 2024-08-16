بي إن سبورتس تستمر في بث الدوري الفرنسي حتى 2029

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 21:37

كتب : FilGoal

بي إن سبورتس - الدوري الفرنسي

أعلنت شبكة بي إن سبورتس تمديد شراكة البث لمباريات الدرجتين الأولى والثانية من الدوري الفرنسي.

وحصلت الشبكة القطرية على الحقوق في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأمريكا وكندا.

وسيمتد التعاقد لمدة 5 مواسم مقبلة حتى نهاية موسم 2028-29.

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وستبث بي إن 4 مباريات بشكل مباشر أسبوعيا على الأقل.

كما سيتم نقل مباراة كأس الأبطال (كأس السوبر الفرنسي).

ومن المقرر أن تستضيف قطر مباراة كأس الأبطال بين باريس سان جيرمان وموناكو.

وحصد باريس سان جيرمان لقب كأس الأبطال والدوري الفرنسي عن الموسم الماضي.

وستبدأ إذاعة مباريات الموسم الجديد للدوري الفرنسي بلقاء باريس سان جيرمان ضد لوهافر في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وقال يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية: "بدأت شراكتنا طويلة الأمد مع الدوري الفرنسي لكرة القدم منذ 12 عاما، ويسرّنا مواصلة دعم الجهود الرامية إلى النهوض بدوري الدرجة الأولى على المستوى العالمي، من خلال بث مبارياته في 27 سوقاً مختلفة ضمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وكندا وتركيا".

وتشمل الاتفاقية الحصرية دولا عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الجزائر والبحرين وتشاد وجيبوتي ومصر وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسورية وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

ويأتي تجديد الاتفاقية في أعقاب توسيع بنود شراكة البث الحصري مع الدوري الإسباني في 34 دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ حتى نهاية موسمي 2027-2028 و2026-2027. (طالع التفاصيل)

بي إن سبورتس الدوري الفرنسي
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