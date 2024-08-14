بي إن سبورتس تستمر في بث الدوري الإسباني حتى 2028

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 12:48

كتب : FilGoal

لوجو لا ليجا - الدوري الإسباني

مددت مجموعة beIN الإعلامية حقوق البث الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط حتى نهاية موسم 2027-2028.

حسب بيان الشبكة فقد وقعت مجموعة beIN اتفاقية لتمديد حقوق بث مباريات الدوري الإسباني.

لتواصل شبكة beIN SPORTS التابعة للمجموعة امتلاكها لحقوق البث الحصري للدوري الإسباني في 34 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ حتى نهاية موسم 2027-2028.

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وتستحوذ beIN على حقوق بث الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2003، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ عام 2015.

وبذلك ستواصل الشبكة بموجب الاتفاقية الجديدة بثها الحصري لمباريات الدرجة الممتازة في الدوري الإسباني على قنوات beIN SPORTS لمدة 16 موسماً متتالياً في 23 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتستمر الشبكة في استحواذها على حقوق البث لجميع مباريات الدوري البالغ عددها 380 مباراة، حيث وسعت اتفاقية الحقوق الإعلامية ببث الدوري الإسباني في أستراليا ونيوزيلندا مجدداً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية: "يسرنا تمديد اتفاقية حقوق البث الحصري للدوري الإسباني وتوقيع اتفاقيتي بث لعدة سنوات في 34 دولة".

وأضاف "انطلاقاً من شراكتنا الموثوقة طويلة الأمد مع الدوري الإسباني، فإننا نفخر بالمساهمة في تعزيز انتشار كرة القدم الإسبانية في أنحاء العالم، من خلال البث عالمي المستوى واستثمارنا القوي والموثوق".

وبدوره، قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني: "نسعى دوماً إلى التعاون مع أفضل الشركاء ومنح فرصة متابعة مباريات الدوري الإسباني للجمهور في كل مكان".

وأكمل "لطالما تمتعت شراكتنا مع beIN بأهمية كبيرة في تمكين جمهورنا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ من الاستمتاع بأفضل تجربة لمشاهدة مباريات الدوري. ونثق بأن المواسم المقبلة ستقدم تجربة غير مسبوقة لجمهورنا في المنطقة".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الخميس.

bein sports الدوري الإسباني
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