لأول مرة.. كاف يخصص عوائد مالية للمشاركين في الأدوار التمهيدية للبطولات الإفريقية

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 21:28

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تخصيص عوائد مالية للفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بدءا من الدور التمهيدي لأول مرة بدءا من موسم 2024-25.

وبدأ الدور التمهيدي الأول لـ دوري أبطال إفريقيا بالفعل اليوم 17 أغسطس للموسم الجديد.

ووفقا لبيان كاف "تُعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها كاف مساعدة مالية للأندية في هذا الدور من المنافسة. في السابق، كانت الأندية بحاجة للوصول إلى دور المجموعات لتكون مؤهلة للحصول على جزء من جملة الجوائز المالية".

ستُشجع هذه الخطوة المزيد من الأندية على المشاركة في المنافسات القارية، ورفع المستوى العام لكرة القدم على مستوى الأندية في إفريقيا.

وتظل القيمة المالية للفائز بلقب دوري الأبطال 4 ملايين دولار، فيما يحصد بطل الكونفدرالية 2 مليون دولار، وكلاهما دون أي تغيير.

وبذلك ستكون الجوائز المالية للمشاركين في دوري أبطال إفريقيا

- البطل | 4,000,000 دولار أمريكي

- الوصيف | 2,000,000 دولار أمريكي

- نصف النهائي | 1,200,000 دولار أمريكي

- ربع النهائي | 900,000 دولار أمريكي

- المركز الثالث في المجموعة | 700,000 دولار أمريكي

- المركز الرابع في المجموعة | 700,000 دولار أمريكي

- كل فريق في الدور التمهيدي | 50,000 دولار أمريكي.

الجوائز المالية للمشاركين في الكونفدرالية

- البطل | 2,000,000 دولار أمريكي

- الوصيف | 1,000,000 دولار أمريكي

- نصف النهائي | 750,000 دولار أمريكي

- ربع النهائي | 550,000 دولار أمريكي

- المركز الثالث في المجموعة | 400,000 دولار أمريكي

- المركز الرابع في المجموعة | 400,000 دولار أمريكي

- كل فريق في الدور التمهيدي | 50,000 دولار أمريكي

ويعد بيراميدز الفريق المصري الوحيد المشارك في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا وكذلك في الكونفدرالية.

كاف دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
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