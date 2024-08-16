التشكيل - برونو مهاجم وهمي في مانشستر يونايتد.. ومونيوز يقود فولام بافتتاح الدوري الإنجليزي

دفع إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد بـ برونو فيرنانديز كمهاجم وهمي، وبدأ بالمغربي نصير مزراوي الوافد الجديد في مركز الظهير الأيسر بمواجهة فولام في افتتاح الموسم الجديد 2024-25 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

في المقابل يبدأ إيميل سميث رو في وسط فولام بعد أيام من انتقاله قادما من أرسنال.

ويظهر الإيفواري عماد ديالو في هجوم الشياطين الحمر رفقة ماركوس راشفورد.

بينما يظهر البرازيلي رودريجو مونيوز أساسيا في هجوم فولام.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: نصير مزراوي – هاري ماجواير – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت

الوسط: برونو فيرنانديز – كاسيميرو – كوبي ماينو - ماسون ماونت

الهجوم: عماد ديالو – ماركوس راشفورد

وعلى مقاعد البدلاء: إلكاي بايندير – ماتيس دي ليخت – جوني إيفانز – كريستيان إريكسن – سكوت ماكتوميناي – أنتوني – أليخاندرو جارناتشو – جوشوا زيركزي – توبي كولير

في المقابل يبدأ فولام بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: أنتوني روبنسون – كالفين باسي – عيسى ديوب – كيني تيتي

الوسط: إيميل سميث رو – ساسا لوكيتش – أندريس بيريرا

الهجوم: أداما تراوري – رودريجو مونيوز - أليكس أيوبي

وتقاسك الفريقان الفوز في الموسم الماضي على ملعب الآخر.

ففاز يونايتد في ملعب كرفين كوتاج معقل فولام بهدف قاتل من برونو فيرنانديز.

فيما انتصر فولام على يونايتد في أولد ترافورد بنتيجة 2-1 بهدف أليكس أيوبي في الدقيقة 90+7.

واحتل يونايتد المركز الثامن الموسم الماضي برصيد 60 نقطة.

فيما حل فولام في المركز الـ13 برصيد 47 نقطة من ترتيب الدوري الإنجليزي.