هل تلميح بالرحيل؟ أوجارتي خارج قائمة سان جيرمان للقاء لو هافر

خرج مانويل أوجارتي من قائمة باريس سان جيرمان التي تستعد للقاء لو هافر في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ويحل سان جيرمان ضيفا على لو هافر مساء اليوم الجمعة.

جاء ذلك في ظل ارتباط اللاعب الأوروجوايائي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية ذكرت في تقرير لها أن النادي الإنجليزي قرر عدم استكمال مفاوضاته مع سان جيرمان في ظل رغبته في الحصول على 60 مليون يورو لبيع اللاعب.

وحاول يونايتد تخفيض المبلغ المطلوب لكنه فشل في مسعاه.

وذكرت تقارير صحيفة أخرى أن أوجارتي يضغط على ناديه من أجل السماح له بالانتقال إلى يونايتد.

لاعب الوسط المدافع البالغ 23 عاما خاض الموسم الماضي 37 مباراة بقميص الفريق الباريسي صنع خلالها 3 أهداف وتوج بالثلاثية المحلية.

أوجارتي كان من عناصر منتخب أوروجواي الأساسية التي حققت برونزية كوبا أمريكا 2024.