مؤتمر فليك: أولمو لن يشارك ضد فالنسيا.. وموقف لامين بعد حادثة طعن والده

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 14:45

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

كشف هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة غياب داني أولمو لاعب الفريق الجديد عن لقاء فالنسيا غدا السبت في أولى جولات الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على فالنسيا لملاقاته في ملعبه الشهير ميستايا.

وتحدث فليك في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "أولمو لن يشارك غدا".

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وعن موقف فرينكي دي يونج وأنس وفاتي المصابين قال: "أنا متفائل لكن مازال هناك وقت وليس لدي تاريخ محدد لعودتهما".

أما عن لامين جمال وحالته عقب حادثة طعن والده وهل سيشارك ضد فالنسيا قال المدرب الألماني: "نعم يستطيع اللعب".

وبسؤاله عن الانتقالات قال: "أشعر بالرضا عن التشكيل الذي أمتلكه، عندما وقعت عقدي كنت أعرف أن الأمر لن يكون سهلا لكن لدي ثقة تامة في النادي ومازلنا فريقا قويا".

وعن حالة جافي قال: "سعيد برؤيته في الملعب ورؤيته كيف يتطور يوميا لكن الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن عودته".

وبسؤاله عن رحيل تياجو ألكانتارا من الجهاز الفني قال: "علاقتي ممتازة به عندما قرر الاعتزال قلت إنني أراه كمدرب في المستقبل وأخبرته أنه بإمكاني مساعدته، لا أعرف إن كان سيعود أم لا".

برشلونة فليك لامين جمال
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