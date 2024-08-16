جالاس: سيتي عليه اللعب على القمر لو فاز بالدوري الإنجليزي مجددا.. ونصيحة لأرسنال

أشاد ويليام جالاس لاعب أرسنال وتشيلسي السابق بمانشستر سيتي مؤكدا أنه لو فاز بلقب الدوري الإنجليزي للعام الخامس على التوالي فيجب أن يذهب للعب على القمر.

كما انتهز جالاس الفرصة ونصح أرسنال في كيفية التغلب على سيتي في سباق لقب الدوري.

وتوج سيتي بلقب الدوري الإنجليزي خلال الأربع مواسم السابقة في إنجاز يحدث لأول مرة تاريخيا.

وتحدث ويليام جالاس لاعب منتخب فرنسا السابق للصحفيين قائلا: "أرسنال لديه دوافع كبيرة للفوز باللقب لأنه لا يريد خسارته مجددا في اليوم الأخير من الموسم سيكون الأمر صعبا على اللاعبين تقبله إن حدث مجددا".

وأكمل "عندما تقترب بتلك الدرجة من الفوز باللقب وتفقده فأنت تفكر في كل شيء حدث طوال الموسم وما كان يجب القيام به بشكل مختلف".

وتابع جالاس "حتى مع تواجد اللاعبين في الإجازة كانوا يفكرون في هذا الأمر، ثقوا في ذلك".

وأردف "أرسنال كان رائعا الموسم الماضي لكن لتهزم سيتي يجب أن تكون مثاليا، خطأين أو ثلاثة يكلفك اللقب".

وأتم جالاس "الدوري الإنجليزي يحتاج لفريق يستطيع إيقاف سيتي من أن يتوج باللقب الموسم المقبل، لأنه لو فاز به فيجب عليه اللعب على القمر لأنه لن يوجد فريق على الأرض قادر على منافسته".