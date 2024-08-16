مؤتمر سلوت: زوبيمندي لم يرغب في الانتقال إلى ليفربول.. وموقف لويس دياز من الرحيل

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 12:19

كتب : FilGoal

أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن أن ناديه حاول ضم مارتن زوبيمندي من ريال سوسيداد لكن اللاعب لم يرغب في الانتقال.

وتحدث أرني سلوت في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة استعدادا للقاء إبسويتش تاون غدا السبت في أولى جولات الدوري الإنجليزي في ملعب بورتمان رود.

وتحدث المدرب الهولندي ردا على أن ليفربول لم يجر أي صفقة في الصيف حتى الآن قائلا: "لا أفهم تلك الحجة، هل إن لم نقم بتقوية الفريق فقد أصبحنا أضعف؟ بل سنظل كما كنا".

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وأكمل "أعتقد أنه يمكننا التحسن في التدريبات وذلك، إن عززت أندية أخرى صفوفها فإنها تصبح أفضل لكن هذا لا يعني أن اللاعبين الجدد يجعلونك أقوى".

وشدد "كل لاعب يرغب في الحصول على وقت اللعب، إذا واصلت جلب لاعبين جدد فإن الطاقة تنخفض، نحاول تعزيز الفريق لكن لسوء الحظ الشخص الذي وجدناه وهو زوبيمندي قال لا".

وأضاف سلوت "كنا نريد ضم زوبيمندي لكنه قرر عدم القدوم، لقد فعل النادي كل شيء للتوقيع معه لكن اللاعب لم يكن يرغب في الانتقال ".

وعن مستقبل لويس دياز وارتباطه بالانتقال لبرشلونة قال: "ليس من المستغرب سماعي لتكهنات حول مستقبل لويس دياز، انا معجب بما رأيته منه وأتمنى أن يكون له تأثيرا كبيرا معنا في الموسم المقبل".

أما عن ترينت أليكسندر أرنولد وأي مركز يفضل أن يشركه فيه بين الظهير الأيمن ووسط الملعب أجاب "يستطيع أرنولد اللعب كظهير أيمن مثلما كان يلعب طوال حياته، ورأينا قدرته على اللعب في وسط الملعب في اليورو كذلك، لذا هو يستطيع اللعب في كلا المركزين بشكل جيد".

وعن داروين نونيز مهاجم الفريق قال: "يجب أن ندفع داروين نونيز لمراكز تسجيل الأهداف وإن استطاع الفريق دفع اللاعبين لأماكن التسجيل فإنهم سيسجلون أهدافا".

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