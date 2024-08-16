مواعيد مباريات الجمعة 16 أغسطس 2024.. انطلاق الدوري الإنجليزي والإسماعيلي يواجه سموحة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 10:39

كتب : FilGoal

هدف راشفورد في مانشستر سيتي

يشهد اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر أغسطس 2024 مجموعة من المباريات القوية.

وتنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2024-2025.

ويقص مانشستر يونايتد شريط افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي عندما يواجه فولام.

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وفي الدوري المصري يلعب الإسماعيلي أمام سموحة ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × فولام.. تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها خليل البلوشي.

الدوري المصري

الإسماعيلي × سموحة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.. ويعلق عليها محمد سيد عفيفي.

الدوري الإسباني

لاس بالماس × إشبيلية.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء .. وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 3.

سيلتا فيجو × ديبورتيفو ألافيس.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

الدوري الفرنسي

لوهافر × باريس سان جيرمان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد الإسماعيلي
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