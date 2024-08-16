مواعيد مباريات الجمعة 16 أغسطس 2024.. انطلاق الدوري الإنجليزي والإسماعيلي يواجه سموحة

يشهد اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر أغسطس 2024 مجموعة من المباريات القوية.

وتنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2024-2025.

ويقص مانشستر يونايتد شريط افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي عندما يواجه فولام.

وفي الدوري المصري يلعب الإسماعيلي أمام سموحة ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × فولام.. تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها خليل البلوشي.

الدوري المصري

الإسماعيلي × سموحة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.. ويعلق عليها محمد سيد عفيفي.

الدوري الإسباني

لاس بالماس × إشبيلية.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء .. وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 3.

سيلتا فيجو × ديبورتيفو ألافيس.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

الدوري الفرنسي

لوهافر × باريس سان جيرمان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.