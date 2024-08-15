تين هاج يكشف موقف مزراوي ودي ليخت من مواجهة فولام

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 21:05

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - فولام ومانشستر يونايتد

كشف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن موقف الثنائي الوافد من بايرن ميونيخ نصير مزراوي وماتيس دي ليخت من المشاركة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام فولام.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "الفريق غير جاهز بدنيل ولكن الدوري سيبدأ. لا يمكننا الإنكار وعلينا التعامل مع الوضع".

وعن الصفقتين نصير مزراوي وماتيس دي ليخت قال: "نصير مزراوي يمكنه اللعب كظهير أيسر إن غاب لوك شو وتيريل مالاسيا عن الفريق".

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وأضاف "مزراوي يجيد التعامل مع الضغط وهذا مفيد للغاية في الكرة الإنجليزية".

وأوضح "مزراوي ودي ليخت وهاري ماجواير جاهزون للمشاركة غدا".

وعن إصابة لوك شو قال: "أعتقد أنه سيعود قريبا ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا".

واختتم “يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف وخلق العديد من الفرص. يجب أن نكون حاسمين ونواصل التحسن".

تين هاج مانشستر يونايتد
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