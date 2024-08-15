الزمالك يعلن نقل مواجهة بلدية المحلة إلى استاد السلام

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 19:35

كتب : إبراهيم رمضان

استاد السلام

أعلن نادي الزمالك نقلب مباراة فريقه أمام بلدية المحلة إلى استاد السلام.

ويلعب الزمالك أمام بلدية المحلة يوم السبت المقبل ضمن الجولة 34 من مسابقة الدوري.

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه تم الاتفاق مع مسؤولي نادي بلدية المحلة على نقل مباراة الفريقين، لتقام في ستاد السلام بدلاً من إقامتها في ستاد السويس الجديد.

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وأوضح مدير الكرة أن الساعات القليلة الماضية شهدت التواصل مع مسؤولي نادي بلدية المحلة وتم الاتفاق على نقل المباراة إلى استاد السلام.

وأضاف عبد الواحد السيد أن اللقاء سيقام في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى اقتراب استاد السلام من استضافة لقاء الزمالك ضد بلدية المحلة في الجولة الأخيرة للدوري بدلا من استاد السويس. (طالع التفاصيل).

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة.

في المقابل يحتل بلدية المحلة المركز 16 برصيد 27 نقطة وتأكد هبوطه رسميا رفقة المقاولون العرب والداخلية.

بلدية المحلة الزمالك
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