خبر في الجول - استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة

يقترب استاد السلام من استضافة مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في ختام الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على بلدية المحلة يوم الأحد المقبل في ختام الموسم من الدوري بلقاء مقرر أن يقام على استاد السويس.

وحسبما علم FilGoal.com يقترب أيضا استاد السلام من استضافة لقاء الزمالك ضد بلدية المحلة في الجولة الأخيرة للدوري بدلا من استاد السويس.

وعلم FilGoal.com أيضا السبب وراء نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر لاستاد السلام بدلا من القاهرة نظرا لغلقه لبدء أعمال الصيانة.

وأعلن اتحاد الكرة تغيير ملعب مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في دور الـ 16 من كأس مصر.

وسيلتقي الفريقان يوم 21 أغسطس الجاري لحسم هوية آخر المتأهلين ربع نهائي المسابقة.

وستقام المباراة على استاد السلام بدلا من القاهرة يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 أغسطس في التاسعة مساءً.

وحسمت فرق المصري وبيراميدز والجونة تأهلها حتى الآن بشكل رسمي لدور الـ 8.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلي في دور الـ 8 يوم السبت 24 أغسطس.

ومن المقرر أن يقام النهائي يوم الجمعة 30 أغسطس في برج العرب.

وحصد الأهلي لقب النسخة الماضية على حساب الزمالك والذي أقيم في السعودية بشهر مارس الماضي.