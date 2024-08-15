تقرير: ديبالا يوافق على عرض القادسية بعد تلبية مطالبه

وافق الأرجنتيني باولو ديبالا على الانتقال لصفوف القادسية السعودي بعد تلبية مطالبه.

ويملك ديبالا شرطا جزائيا في تعاقده مع روما الإيطالي قيمته 12 مليون دولار.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن ديبالا وافق على الانتقال إلى نادي القادسية بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف حول الشروط الشخصية للاعب.

وأوضحت التقارير أن الطرفان على عقد لمدة 3 سنوات براتب إجمالي يقدر بقيمة 60 مليون يورو، حيث سيكون راتب اللاعب السنوي مع القادسية الصاعد للدوري السعودي 20 مليون يورو.

في السياق نفسه، أفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن اللاعب حصل على موافقة ناديه روما للتفاوض مع النادي السعودي.

ويرتبط باولو ديبالا بتعاقد مع روما حتى صيف 2025 وينتظر النادي الإيطالي الجلوس مع وكيل اللاعب للحديث عن التجديد.

ديبالا لعب 39 مباراة في الموسم المنصرم وسجل 16 هدفا وصنع 10 آخرين.