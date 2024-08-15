توتنام يعاقب بيسوما بسبب غاز الضحك

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

توتنام - تشيلسي - كايسيدو - بيسوما

عاقب نادي توتنام لاعبه يفيس بيسوما لأسباب انضباطية.

وأوضح أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام أنه استبعد بيسوما من مباراة ليستر سيتي يوم الاثنين في الجولة الافتتاحية من الدوري البلجيكي.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات للصحفيين: "الباب مفتوح أمامه للعودة للفريق، لكن السلوك أمر بالغ الأهمية".

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ماذا حدث؟

ظهر بيسوما في مقطع فيديو نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، وهو يستخدم أكسيد النيتروز المعروف بغاز الضحك.

واعتذر بيسوما عما بدر منه، إذ قال في بيان: "أعتذر عما حدث، لقد افتقرت كثيراً إلى االرزانة".

وتابع "أتفهم مدى خطورة الأمر والمخاطر الصحية المترتبة عليه، بخلاف ضرورة الالتزام بصفتي لاعب كرة قدم، فمن المفترض أن أكون نموذجا يُحتذى به".

بيسوما انضم إلى توتنام في 2022، وظهر في 56 مباراة منذ انضمامه للفريق.

أنجي بوستيكوجلو يفيس بيسوما توتنام
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