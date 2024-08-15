تنس - وادي دجلة يتوج بالدوري للموسم الرابع على التوالي وبدون هزيمة

فاز فريق وادي دجلة ببطولة الدوري العام للتنس رجال 2024 للموسم الرابع على التوالي.

وحقق وادي دجلة بطولة الدوري العام للتنس بسجل خال من الهزائم، وتغلب في جميع أدوار البطولة.

وبدأ الفريق مشواره بالفوز على الجزيرة 6-3 ثم الصيد دقي 5-4 وفي ربع النهائي فاز على نادي سماش بنتيجة 2-7.

وحقق اللقب بالفوز في النهائي بنتيجة 0-9 في نصف النهائي، وانتصر في النهائي بنتيجة 5-4 عل الأهلي.

ويضم فريق التنس في وادي دجلة محمد ناصر أبوزيد، مصطفى أحمد نورالدين، إسماعيل على الشنتورى، هاشم عبد الرحمن كامل، محمود محمد محمود زهران، ياسين أحمد عادل، محمد صفوت أمين علي، كريم محمد إبراهيم رفاعى، علي حازم علي متولي، عمر طارق حمدى الليثي، يحيى عزب محمد، عمرو تامر أحمد أمين، أدهم ابراهيم جابر، ونور صلاح إبراهيم.

ويهتم نادي وادي دجلة بلعبة التنس من خلال إنشاء ملاعب في كل فروع النادي الـ 6 بإجمالي 75 ملعبا.