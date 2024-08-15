هداف الدوري الكرواتي يزامل النني في الجزيرة الإماراتي

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 13:59

كتب : FilGoal

شعار الجزيرة الإماراتي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي يوم الخميس ضم الأرجنتيني رامون ميريز قادما من نادي أوسييك الكرواتي.

المهاجم الأرجنتيني سيعوض رحيل علي مبخوت هداف الجزيرة خلال المواسم الماضية.

وتوج ميريز البالغ من العمر 27 عاما بجائزة هداف الدوري الكرواتي الموسم الماضي.

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وبدأ رامون مسيرته مع فريق تيجري الأرجنتيني قبل بدأ رحلته الأوروبية في 2018 مع فريق إسترا الكرواتي على سبيل الإعارة.

وانتقل اللاعب إلى ألافيس الإسباني في صيف 2019، ثم انضم إلى تينيريفي الإسباني.

وأعير ميريز إلى أوسييك الكرواتي قبل أن يتم بيعه نهائيا للفريق الكراوتي في 2021.

وسجل رامون 3 أهداف وصنع 2 خلال 4 مباريات بالموسم الجديد مع فريقه الكرواتي.

سيتزامل الهداف الأرجنتيني مع محمد النني لاعب منتخب مصر الذي انضم للجزيرة هذا الصيف.

ووجه النني رسالة إلى جماهير الجزيرة الإماراتي من ملعب الفريق بعد وصوله إلى أبو ظبي من أجل الانضمام إلى فريقه الجديد.

وقال محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي من معقل الفريق: "أول مرة لي في ملعب الجزيرة، وهو ملعب رائع، وسعيد جدا بالتواجد هنا ومتحمس للموسم المقبل".

"إن شاء الله يمكنني تقديم ما ينتظرونه وبالتأكيد بدون الجماهير الأمر صعب لأنهم يمنحونا الدافع وهدفنا إسعادهم".

ويستعد الجزيرة لملاقاة البطائح في كأس رابطة المحترفين يوم الأحد المقبل.

قبل أن يواجه بني ياس في الجولة الافتتاحية للدوري الإماراتي يوم 24 أغسطس الجاري.

قبل أيام، أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده مع النني أثناء مشاركته في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي.

وكشف نادي الجزيرة عبر مقطع فيديو تعاقده مع النني بعنوان "حان الوقت.. محمد النني جزراوي".

لكن لم يكشف النادي الإماراتي عن مدة التعاقد مع اللاعب.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن مفاوضات الجزيرة الإماراتي لضم النني.(التفاصيل من هنا)

وانضم اللاعب صاحب الـ32 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وتخللت سنوات النني مع أرسنال إعارة لموسم إلى بشكتاش التركي في موسم 2019-2020.

وخاض النني مع أرسنال 161 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

وتوج النني لاعب منتخب مصر مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.

رامون ميريز الجزيرة الإماراتي محمد النني
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