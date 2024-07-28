مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: النني تلقى عرضا من الجزيرة الإماراتي

الأحد، 28 يوليه 2024 - 12:26

كتب : عمرو نبيل

محمد النني - أرسنال ضد وست هام

كشف مصدر مقرب من محمد النني لاعب منتخب مصر عن حصول اللاعب على عرض من الجزيرة الإماراتي.

محمد النني

النادي : أرسنال

الجزيرة

ويشارك النني حاليا في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "النني تلقى عرضا من الجزيرة الإماراتي قبل السفر إلى الأولمبياد واللاعب سيحسم مصيره بعد نهاية مشاركة مصر في البطولة".

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ولا يشارك النني مع أي فريق حاليا بعد نهاية تعاقده مع أرسنال الإنجليزي ما يعني أنه حر في التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.

ويلعب منتخب مصر المجموعة الثالثة رفقة كل من إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومينيكان.

وانضم النني لقائمة مصر كلاعب فوق السن بعد العديد من الأندية انضمام لاعبيها.

وانضم اللاعب صاحب الـ31 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وتخللت سنوات النني مع أرسنال إعارة لموسم إلى بيشكتاش التركي في موسم 2019-2020.

وخاض النني مع أرسنال 161 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

وتوج النني لاعب منتخب مصر مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.

الجزيرة الإماراتي محمد النني
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