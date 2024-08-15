عملية جراحية تبعد جناح سيتي عن الملاعب لمدة 4 أشهر

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 12:58

كتب : FilGoal

أوسكار بوب

من المتوقع أن يغيب أوسكار بوب جناح مانشستر سيتي عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 4 أشهر، حسب جريدة ديلي ميل.

وأوضح التقرير أن أوسكار بوب سيتوجه إلى برشلونة يوم الخميس ليخضع لعملية جراحية في عظمة الشظية يوم الجمعة.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يغيب جناح مانشستر سيتي عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

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وشارك بوب مؤخرا كأساسي في مباراة الدرع الخيرية ضد مانشستر يونايتد.

واختير البالغ من العمر 21 عاما كأفضل لاعب في المباراة.

وانتصر سيتي على جاره يونايتد بركلات الترجيح وحصد اول بطولة في الموسم الجديد.

ويحظى النرويجي الشاب بثقة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

إذ شارك في 26 مباراة الموسم الماضي وسجل هدفين.

أوسكار بوب مانشستر سيتي
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