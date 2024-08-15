نيوكاسل يعلن موعد عودة تونالي بعد نهاية فترة إيقافه

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 12:36

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي - أليكسيس ماك أليستر

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد اقتراب لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي من العودة للملاعب بعد نهاية فترة إيقافه الطويلة.

وتعرض تونالي للإيقاف لمدة 10 أشهر بسبب تورطه في قضايا المراهنات خلال مشاركته في الدوري الإيطالي.

وأفاد النادي عبر موقعه: "يمكننا أن نعلن أن ساندرو تونالي سيعود إلى المشاركة في المباريات يوم الأربعاء 28 أغسطس بعد انتهاء فترة إيقافه لمدة 10 أشهر".

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وبذلك سيغيب تونالي عن أول مباراتين لنيوكاسل في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ضد ساوثامبتون وبورنموث.

في يوليو الماضي، عاد تونالي لتدريبات نيوكاسل الجماعية لأول مرة استعدادا للمشاركة في الموسم المقبل.

وقال إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل وقتها عبر إذاعة بي بي سي: "أعتقد أن تونالي عاد لائقا وانضم للفريق مباشرة وكان سلوكه مثاليا".

وأضاف "رأيت شخصا مختلفا بعض الشيء لأنه يعود بعد غياب دام 10 أشهر، هو قوي جدا على الناحية الذهنية"

وأتم "سيغيب عن بداية الموسم لكنه لاعب هام بالنسبة لنا".

ويستعد نيوكاسل للمشاركة الموسم المقبل في المسابقات المحلية الإنجليزية.

وخاض تونالي 12 مباراة فقط الموسم الماضي مع نيوكاسل بعد انضمامه مقابل 52 مليون جنيه إسترليني قادما من ميلان.

ساندرو تونالي نيوكاسل يونايتد
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