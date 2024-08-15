الشريعي يوضح حقيقة وجود بند شراء في عقد زياد كمال مع الزمالك

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 11:21

كتب : FilGoal

زياد كمال - الزمالك

أوضح أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة وجود بند شراء في عقد زياد كمال مع الزمالك.

ويلعب زياد كمال معارا لمدة موسم ونصف من إنبي للزمالك بعد انضم للأبيض في يناير الماضي.

وقال الشريعي عبر أون تايم سبورتس 2: "الزمالك لم يطلب قطع إعارة زياد كمال بشكل رسمي، ولم يحدث أي تواصل بشأنه".

أخبار متعلقة:
عضو رابطة الأندية يوضح سبب عدم تسليم الأهلي درع الدوري أمام مودرن سبورت وكيله يوضح سبب رفض بن رمضان عرض الأخدود ليزامل سام مرسي.. كالفين فيليبس يقترب من إبسويتش تقرير تونسي: جلسة بين مسؤولي الأهلي وفرينتسفاروتشي لحسم صفقة بن رمضان

وواصل "لا يوجد بند شراء في عقد زياد كمال مع الزمالك من أجل تفعيله".

وشدد "الزمالك لم يطلب ضم محمد حمدي أو عبد العزيز البلعوطي".

وأتم "عقدت جلسة مع محمود الخطيب وسعد شلبي وسنحصل بنهاية الأسبوع على الأموال المتبقية من قيمة انتقال حمدي فتحي للوكرة".

وسبق أن أوضح الشريعي تفاصيل جديدة في تعاقد الأبيض مع زياد كمال، وأحقيته في الحصول على 400 ألف دولار من الأهلي.

ويحتل إنبي المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة.

ويحل ضيفا في الجولة الأخيرة من الموسم على فاركو.

زياد كمال إنبي الزمالك الأهلي
نرشح لكم
هاني رمزي: إمكانيات عبد المنعم تجعل الأهلي يطلب 6 و7 ملايين دولار خالد بيبو: إذا كان هناك تسيب في غرفة ملابس الأهلي فماذا يحدث لباقي الفرق عضو رابطة الأندية يوضح سبب عدم تسليم الأهلي درع الدوري أمام مودرن سبورت تقرير تونسي: جلسة بين مسؤولي الأهلي وفرينتسفاروتشي لحسم صفقة بن رمضان الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقنوات الناقلة وسام أقرب من اللقب.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري خالد بيبو يوضح مستقبله مع الأهلي بعد التعادل ضد إنبي.. الأهلي يمتلك فرصة تحطيم رقم قياسي في الدوري ومعادلة آخر
أخر الأخبار
كرة طائرة - بتروجت يضم أحمد فتحي من الزمالك 35 دقيقة | كرة طائرة
عملية جراحية تبعد جناح سيتي عن الملاعب لمدة 4 أشهر 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يعلن موعد عودة تونالي بعد نهاية فترة إيقافه ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: مدافع برشلونة يوافق على الانتقال لأتليتكو مدريد ساعة | ميركاتو
هاني رمزي: إمكانيات عبد المنعم تجعل الأهلي يطلب 6 و7 ملايين دولار ساعة | الدوري المصري
خالد بيبو: إذا كان هناك تسيب في غرفة ملابس الأهلي فماذا يحدث لباقي الفرق ساعة | الدوري المصري
أثليتك: بوكيتينو يوافق على تدريب منتخب أمريكا 2 ساعة | أمريكا
الشريعي يوضح حقيقة وجود بند شراء في عقد زياد كمال مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 4 الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر