الشريعي يوضح حقيقة وجود بند شراء في عقد زياد كمال مع الزمالك

أوضح أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة وجود بند شراء في عقد زياد كمال مع الزمالك.

ويلعب زياد كمال معارا لمدة موسم ونصف من إنبي للزمالك بعد انضم للأبيض في يناير الماضي.

وقال الشريعي عبر أون تايم سبورتس 2: "الزمالك لم يطلب قطع إعارة زياد كمال بشكل رسمي، ولم يحدث أي تواصل بشأنه".

وواصل "لا يوجد بند شراء في عقد زياد كمال مع الزمالك من أجل تفعيله".

وشدد "الزمالك لم يطلب ضم محمد حمدي أو عبد العزيز البلعوطي".

وأتم "عقدت جلسة مع محمود الخطيب وسعد شلبي وسنحصل بنهاية الأسبوع على الأموال المتبقية من قيمة انتقال حمدي فتحي للوكرة".

وسبق أن أوضح الشريعي تفاصيل جديدة في تعاقد الأبيض مع زياد كمال، وأحقيته في الحصول على 400 ألف دولار من الأهلي.

ويحتل إنبي المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة.

ويحل ضيفا في الجولة الأخيرة من الموسم على فاركو.