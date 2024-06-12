رئيس إنبي: هذا سبب خلافي مع عامر حسين.. ومن حقنا بيع زياد كمال خارج مصر

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن سبب خلافه مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات.

وقال الشريعي عبر قناة ETC: "أحضرت لائحة الدوري الإنجليزي لأدرسها وجدتها 352 ورقة بينما لائحة الدوري المصري 58 ورقة فقط".

وأضاف "لا يوجد أي علاقة بيني وبين عامر حسين، اتصل بي مرة واحدة فقط قبل عدة شهور وطلب مني قيد أحد اللاعبين في قطاع الناشئين وعندما وجدنا أن اللاعب لا يرتقي للعب في إنبي رفضت قيده وفوجئت بوالد اللاعب يتصل بي ويسألني لماذا لم تنفذ تعليمات عامر حسين بقيد اللاعب الأمر الذي أثار غضبي".

وأكمل "رددت بقوة عليه وأخبرته أنني لا أتلقى تعليمات من أي شخص واتصلت بعامر حسين أخبرته بذلك وبعدها فوجئت أنه غضب مني واستغربت من ذلك وحاولت التواصل معه".

وشدد "لن أذهب إلى الانتخابات إذا ترشح أعضاء اتحاد الكرة الحاليين في الانتخابات المقبلة، ووجود أي مجموعة أخرى في اتحاد الكرة ستكون أفضل".

وأفصح "حاولت التواصل مع جمال علام وأرسلت له عبر واتساب مستندات تثبت واقعة التزوير في دوري 2003 لكنه لم يهتم وأرسل لي "ستيكر" نسائم الصباح".

وأوضح "سنحصل من الأهلي على ما يقرب من 400 ألف دولار مقابل نسبة إعادة بيع حمدي فتحي".

وواصل "إعارة زياد كمال إلى الزمالك مدتها موسمين ونصف مقابل 30 مليون جنيه، وحصلنا على 100 ألف دولار بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية، وأنا أقيم سعر اللاعب بـ60 مليون جنيه".

وشرح "من حق إنبي بيع زياد كمال لأي ناد خارج مصر طوال مدة إعارته للزمالك مع حصول النادي الأبيض على نسبة من قيمة البيع".

وأكد "سعيد جدا بمشاركة أحمد أمين مع منتخب مصر وهو من اللاعبين المعروضين للبيع وغالبا سيتم تسويقه خارج مصر".

وبسؤاله إذا أراد ناد مصري شراء أحمد أمين مقابل 30 مليون جنيه هل ستوافق؟ لا طبعا".

وأتم تصريحاته "الدوري المصري يوجد به حوالي 4 مهاجمين فقط مميزين ومنهم أحمد أمين، لذلك سيتم بيعه بالرقم الذي نريده".