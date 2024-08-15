عضو رابطة الأندية يوضح سبب عدم تسليم الأهلي درع الدوري أمام مودرن سبورت

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 11:16

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أوضح شريف صالح عضو رابطة الأندية سبب عدم تسليم الأهلي درع الدوري في آخر مباريات الموسم، وإمكانية تشفير إذاعة مباريات الدوري.

ويختتم الأهلي مبارياته المحلية في الدوري الذي حسم لقبه للمرة الـ 44 بمواجهة مودرن سبورت يوم السبت المقبل.

وقال شريف صالح عبر أون تايم سبورتس 2: "بناء على رغبة الأهلي سيتم تسليم درع الدوري عقب نهاية الموسم".

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وأضاف "تشفير الدوري؟ هو مقترح خاص بثروت سويلم ولم يعرضه على رابطة الأندية، وقال إنه سيعرضه على مجلس النواب".

وأكمل "ناقشنا الأمر من قبل في الرابطة، والأمر مرتبط بجوانب اجتماعية واقتصادية، وتشترك فيه جهات عديدة وليس رابطة الأندية بمفردها، وإذا أجرينا دراسات صحيحة ربما نفكر في تطبيقه".

وسبق أن صرّح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة أن تشفير الدوري المصري بـ200 جنيه سيحقق عوائد مالية قدرها 3 مليار جنيه.

وعن نظام الموسم المقبل أجاب: "خلال الاجتماع المقبل سنعرض على الأندية مقترحات للموسم الجديد والأندية ستختار الأفضل بالنسبة لها".

وواصل "الموسم الجديد سيبدأ في الأيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل، وسينتهي في يونيو 2025".

وأتم "هناك مقترح أول لإقامة الدوري من مجموعتين ولديه سلبيات وهو ضعف المنافسة، والاقتراح الثاني هو إقامة الدوري من دور أول وتقسيم الدور الثاني لمرحلتين، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية للهبوط".

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