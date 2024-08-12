سويلم: تشفير الدوري بـ200 جنيه سيحقق عوائد مالية 3 مليار

شدد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة أن تشفير الدوري المصري بـ200 جنيه سيحقق عوائد مالية قدرها 3 مليار جنيه.

وقال سويلم عبر قناة إم بي سي مصر 2: "ندرس مقترحا لتشفير الدوري الموسم المقبل مقابل 200 جنيه بواقع 100 جنيه قيمة الاشتراك السنوي و100 أخرى سعر جهاز الاستقبال".

وأضاف "في حال تشفير الدوري مقابل 100 جنيه، أي في السنة 3 مليار جنيه وبالتالي كل ناد سيحصل على 30 مليون جنيه على الأقل وسيساهم كثيرا في دعم الأندية".

وأكمل "سيستفيد المشاهد بتجربة مختلفة وممتعة بنقل المباريات بجودة رائعة".

وأنهى حديثه قائلا: "قبل كل شيء أنا نائب للشعب ورأيت أن التكلفة أقل من تذكرة حضور مباراة في الاستاد أو دفع هذا المبلغ لمشاهدة اللقاء في مقهى".

ويتم مشاهدة الدوري المصري في الوقت الحالي بدون أي رسوم.