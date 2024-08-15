تقرير تونسي: جلسة بين مسؤولي الأهلي وفرينتسفاروتشي لحسم صفقة بن رمضان

من المنتظر أن تجمع جلسة عبر تقنية الفيديو بين مسؤولي الأهلي وفرينتسفاروتشي المجري لحسم صفقة التونسي محمد علي بن رمضان.

ووفقا لتقرير موقع "الصريح" التونسي فإن الجلسة ستشهد حسم صفقة محمد علي بن رمضان مقابل 2.3 مليون دولار مع تحديد نسبة من إعادة البيع للفريق المجري.

وسبق أن أشارت إذاعة ديوان إف إم التونسية أمس الأربعاء، أن الأهلي قدم عرضا جديدا للنادي المجري وصلت قيمته إلى 2.2 مليون دولار.

وتضمن العرض الجديد امتيازات مادية للفريق المجري حال فوزه مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا والوصول لمركز متقدم في كأس العالم للأندية.

وأضاف التقرير أنه لا يوجد اتفاق رسمي لحد الآن على القيمة النهائية خصوصا وأن الفريق المجري يريد 3 مليون دولار للبيع النهائي مع إدراج نسبة بيع في المستقبل تصل إلى 20 ـ 25%.

كما سبق وأن كشف تقرير لموقع "فوت 24" التونسي تقدم الأخدود السعودي بعرض رسمي لضم اللاعب التونسي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن النادي المجري سيجتمع باللاعب التونسي لدراسة العرض والرد على النادي السعودي.

يذكر أن نادي فيرينتسفاروشي المجري أبلغ الأهلي بتأجيل المفاوضات بشأن صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لحين الانتهاء من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

وعلم FilGoal.com أن النادي المجري أبلغ الأهلي بتأجيل المفاوضات بشكل مؤقت في صفقة بن رمضان، وذلك لانشغال الفريق بخوض مباراة ميتيلاند الدنماركي.

وودع فيرينتسفاروشي المجري المسابقة بعد مواجهة ميتيلاند الدنماركي في إياب الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ولا يزال هناك مفاوضات جارية بين الأهلي وفيرينتسفاروشي بشأن المقابل المالي لصفقة محمد علي بن رمضان.

بن رمضان البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف فيرينتسفاروشي في الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الترجي التونسي.

وارتبط اسم محمد علي بن رمضان في أكثر من فترة انتقالات بالانضمام إلى الأهلي.

ويسعى الأهلي لضم لاعب وسط أجنبي في فترة الانتقالات الحالية لتعويض رحيل المالي أليو ديانج إلى الخلود السعودي.

وحسم الأهلي حتى الآن صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.