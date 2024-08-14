مستمر في عيش حلمه.. برونو فيرنانديز يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 21:16

كتب : رامي جمال

برونو فيرنانديز يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء رسميا تجديد تعاقد قائده برونو فيرنانديز حتى صيف عام 2027.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأوضح موقع يونايتد الرسمي أن تعاقد برونو يمكن مده لموسم آخر.

وانضم برونو إلى يونايتد قادما من سبورتنج لشبونة في يناير من عام 2020 بعقد يمتد لخمس سنوات ونصف.

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وخاض برونو مع يونايتد 234 مباراة سجل خلالهم 79 هدفا وصنع 67 آخرين.

وتوج برونو مع يونايتد بلقب لكل من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وظفر يونايتد بجائزة لاعب العام في مانشستر يونايتد ثلاث مرات منذ انضمامه للنادي.

كان برونو سبق ووصف ارتدائه لقميص مانشستر يونايتد وانتقاله للنادي بالحلم وذلك حينما كتب مقالة مطولة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في شهر مايو الماضي أمام مانشستر سيتي. (طالع ما قاله كاملا)

وقال اللاعب المٌلقب بالماجنيفيكو لموقع ناديه الرسمي عقب تجديد التعاقد: "الكل يعرف الشغف الذي أحمله لمانشستر يونايتد".

وواصل "أتفهم المسؤولية وأهمية ارتداء هذا القميص ومستويات التفاني والرغبة المطلوب تواجدهما لتمثيل هذا النادي".

وتابع اللاعب البرتغالي حديثه "لقد عشت العديد من اللحظات السعيدة هنا بالفعل حيث سمعت اسمي يتم الغناء به من المدرجات وسجلت هاتريك ضد ليدز وقدت الفريق في ملعب أولد ترافورد في الليالي الأوروبية، ورفعت الكؤوس في ملعب ويمبلي".

وشدد برونو "لم أكن لأوقع ذلك العقد لو لم أكن أعتقد أن أفضل لحظاتي بقميص يونايتد لم تأت بعد".

وأتم برونو حديثه "من خلال مناقشاتي مع المسؤولين عن النادي والمدير الفني من الواضح تصميم الجميع على القتال من أجل الفوز بالبطولات الكبرى في السنوات المقبلة، أستطيع رؤية مدى إيجابية المستقبل وأنا أستمتع بقيادة هذا الفريق للأمام".

فيما قال دان آشورث المدير الرياضي ليونايتد: "قدم برونو أداء عال المستوى وبثبات ملحوظ منذ انضمامه للنادي، إنه قائد رائع ويلهم اللاعبين والموظفين لتقديم أفضل أداء كل يوم".

وأتم "إن تفاني برونو في خدمة النادي يجسد ما يتطلبه الأمر لتكون لاعبا في يونايتد، إنه يظل محوريا لكل ما نريد تحقيقه هنا، ونتطلع للعمل معا وتحقيق النجاح الذي يطلبه هذا النادي".

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