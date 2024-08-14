تقرير تونسي: الأخدود السعودي تقدم بعرض رسمي لضم بن رمضان.. وموقف ناديه

يرغب نادي الأخدود السعودي في التعاقد مع محمد علي بن رمضان لاعب فيرينتسفاروشي بحسب تقارير تونسية.

وارتبط بن رمضان خلال الساعات الماضية بالانتقال لصفوف النادي الأهلي.

وبحسب موقع "فوت 24" التونسي، فإن الأخدود السعودي تقدم بعرض رسمي لضم محمد علي بن رمضان لاعب فيرينتسفاروشي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن النادي المجري سيجتمع باللاعب التونسي لدراسة العرض والرد على النادي السعودي.

ما ذكره موقع "فوت 24" جاء في الوقت الذي أشارت فيه إذاعة ديوان إف إم التونسية أن النادي الأهلي قدم عرضا جديدا للنادي المجري وصلت قيمته إلى 2.2 مليون دولار.

وتضمن العرض الجديد إمتيازات مادية للفريق المجري حال فوزه مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا والوصول لمركز متقدم في كأس العالم للأندية وفقا للتقرير التونسي.

وأضاف التقرير أنه لا يوجد إتفاق رسمي لحد الآن على القيمة النهائية خصوصا وأن الفريق المجري يريد 3 مليون دولار للبيع النهائي مع إدراج نسبة بيع في المستقبل تصل إلى 20 ـ 25٪.

يذكر أن نادي فيرينتسفاروشي المجري أبلغ الأهلي بتأجيل المفاوضات بشأن صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لحين الانتهاء من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

وعلم FilGoal.com أن النادي المجري أبلغ الأهلي بتأجيل المفاوضات بشكل مؤقت في صفقة بن رمضان، وذلك لانشغال الفريق بخوض مباراة ميتيلاند الدنماركي.

وودع فيرينتسفاروشي المجري المسابقة بعد مواجهة ميتيلاند الدنماركي في إياب الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ولا يزال هناك مفاوضات جارية بين الأهلي وفيرينتسفاروشي بشأن المقابل المالي لصفقة محمد علي بن رمضان.

بن رمضان البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف فيرينتسفاروشي في الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الترجي التونسي.

الخلود الصاعد حديثا لدوري المحترفين السعودي يقوده المدرب البرتغالي باولو دوراتي مدرب بوركينا فاسو وتوجو السابق ويركز في تعاقداته على اللاعبين الأفارقة الذين يعرف قدراتهم جيدا.

الخلود توصل إلى اتفاق لضم أليو ديانج من صفوف الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، كما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه توصل إلى اتفاق مع بيشكتاش التركي لضم جاكسون موليكا لمدة موسم مع وجود خيار بأحقية الشراء.

ارتبط اسم محمد علي بن رمضان في أكثر من فترة انتقالات بالانضمام إلى الأهلي.

ويسعى الأهلي لضم لاعب وسط أجنبي في فترة الانتقالات الحالية لتعويض رحيل المالي أليو ديانج إلى الخلود السعودي.

وحسم الأهلي حتى الآن صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.