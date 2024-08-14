فوت ميركاتو: أهلي جدة يكثف جهوده للتعاقد مع إيفان توني

يكثف نادي أهلي جدة السعودي محاولاته للتعاقد مع إيفان توني مهاجم برينتفورد.

توني ارتبط هذا الصيف بالانتقال إلى أحد أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن أهلي جدة يبذل محاولات مكثفة للتعاقد مع توني.

وأوضحت التقارير أن النادي السعودي قدم راتبا سنويا قدره 18 مليون يورو للمهاجم الإنجليزي.

أهلي جدة يحاول تعويض رحيل الفرنسي آلان سان ماكسيمان الذي انتقل لفنربخشة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وينضم النادي السعودي بين صفوفه، الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي إدوارد ميندي.

وانضم إيفان توني إلى برينتفورد قادما من صفوف بيتربوره في عام 2020.

وخاض توني مع برينتفورد 141 مباراة سجل خلالهم 72 هدفا وصنع 23 آخرين.