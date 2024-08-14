إذاعة تونسية: الأهلي يرفع عرضه لـ بن رمضان

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

محمد بن رمضان - تونس ضد فرنسا

أوضحت تقارير تونسية أن الأهلي رفع عرضه من أجل ضم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فيرينتسفاروشي المجري.

وذكرت إذاعة ديوان إف إم التونسية أن النادي الأهلي قدم عرضا جديدا للنادي المجري وصلت قيمته إلى 2.2 مليون دولار.

وتضمن العرض الجديد إمتيازات مادية للفريق المجري حال فوزه مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا والوصول لمركز متقدم في كأس العالم للأندية.

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وأضاف التقرير أنه لا يوجد إتفاق رسمي لحد الآن على القيمة النهائية خصوصا وأن الفريق المجري يريد 3 مليون دولار للبيع النهائي مع إدراج نسبة بيع في المستقبل تصل إلى 20 ـ 25٪.

يذكر أن نادي فيرينتسفاروشي المجري أبلغ الأهلي بتأجيل المفاوضات بشأن صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لحين الانتهاء من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

وعلم FilGoal.com أن النادي المجري أبلغ الأهلي بتأجيل المفاوضات بشكل مؤقت في صفقة بن رمضان، وذلك لانشغال الفريق بخوض مباراة ميتيلاند الدنماركي.

وودع فيرينتسفاروشي المجري المسابقة بعد مواجهة ميتيلاند الدنماركي في إياب الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ولا يزال هناك مفاوضات جارية بين الأهلي وفيرينتسفاروشي بشأن المقابل المالي لصفقة محمد علي بن رمضان.

بن رمضان البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف فيرينتسفاروشي في الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الترجي التونسي.

وارتبط اسم محمد علي بن رمضان في أكثر من فترة انتقالات بالانضمام إلى الأهلي.

ويسعى الأهلي لضم لاعب وسط أجنبي في فترة الانتقالات الحالية لتعويض رحيل المالي أليو ديانج إلى الخلود السعودي.

وحسم الأهلي حتى الآن صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

محمد علي بن رمضان الأهلي فيرينتسفاروشي
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