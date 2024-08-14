برئاسة وليد دعبس.. الكشف عن مجلس إدارة مودرن سبورت الجديد

ناقش مجلس إدارة مودرن سبورت الجديد برئاسة مودرن سبورت العديد من الملفات التي تخض الفريق.

وكان دعبس قد أعلن منذ أيام تراجعه عن قراره السابق بالاستقالة من رئاسة مودرن سبورت. (طالع التفاصيل)

وقد ناقش مجلس مودرن سبورت خلال الإجتماع التطورات الخاصة بالموسم الجديد وخطط النادي للفترة المقبلة.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الجديد على النحو التالي:

وليد دعبس.. رئيس مجلس الإدارة

طوسون دعبس.. نائب رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبد الجواد.. أمين الصندوق

أيمن منصور.. عضو مجلس إدارة

محمد شبانة.. عضو مجلس إدارة

إسلام صادق.. عضو مجلس إدارة

سمير عثمان.. عضو مجلس إدارة

ماهر جنينة.. عضو مجلس إدارة تحت السن

محمد فتحي.. عضو مجلس إدارة تحت السن.