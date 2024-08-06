وليد دعبس : تراجعت عن الاستقالة.. وقرار الرئيس السيسي بشأن رفعت يثلج الصدور

أعلن وليد دعبس تراجعه عن قرار الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت.

كما وصف دعبس، قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل قضية الراحل أحمد رفعت إلى النيابة العامة بأنه قرار يثلج صدور الجميع.

مودرن سبورت كان قد أعلن مطلع الشهر الماضي، استقالة وليد دعبس من رئاسة النادي وتنازله رفقة الملاك الحاليين لحصصهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال لحين توفيق الأوضاع.

وقال وليد دعبس عبر قناة الحدث اليوم : "قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل قضية اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة أثلج صدورنا جميعا، ويجعلنا نشعر بالعدالة"

وأضاف "إحساسي بالعدالة وأن من أخطأ سيحاسب، ومن فعل شيء جيد سيحصل على حقه يجعلني أتراجع عن الاستقالة لأن هناك قانون وكل شخص سيحصل على حقه بالعدل".

وتابع "ما حدث هو أفضل قرار، فالنيابة العامة جهة عادلة، والجميع جاهز للامتثال لقرارتها ".

وأتم "تعلمت من أخطائي في الحديث عن الأمر دون وضع يدي بشكل كامل على جميع الأوراق والمستندات، لم أكن حاضراً في ذلك الوقت غير بمنصب شرفي".

وكشف " أكن كامل الاحترام لمجلس إدارة السابق، على غرار أحمد شوبير وأحمد عبد الجواد و أحمد أبو هشيمة ووائل إسماعيل وشريف الجبالي وأيمن منصور، لكن لم يكن لنا أي علاقة بالإدارة حتى شهر سبتمبر من العام الماضي. كنا نعمل فقط كمجلس شرفي ولم نتدخل في أي شيء".

وشدد "شركة الكرة كانت من تدير النادي برئاسة أحمد دياب قبل أن استلم منه النادي في شهر سبتمبر الماضي "

واختتم "ما فعله أحمد رفعت أفاد المجتمع الرياضي والأجيال القادمة خاصة بعد قرار الرئيس السيسي، لن أجري أى مداخلات هاتفية أو ظهور إعلامي مرة أخرى إلا بعد انتهاء التحقيقات".

ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الإثنين بإحالة ملف أحمد رفعت لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم للنيابة العامة للتحقيق فيه ، خاصة وأن القيادة السياسية لا تتردد فى الوقوف إلى جانب المواطنين للكشف عن ملابسات القضية برمتها.

وتأتى توجيهات الرئيس ، اتصالا بعدد من المواقف والقرارات المنحازة للشارع المصرى والمواطنين ، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية تنحاز لتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشفافية ونزاهة ،كما يأتى القرار استكمالا لموقف سيادته الراسخ بدرء أية محاولات للخروج عن القانون.

وتوفي لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم، أحمد رفعت، يوم السبت 7 يوليو 2024 عن عمر يناهز 30 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وجاءت وفاة أحمد رفعت إثر تدهور حاد في حالته الصحية عقب إصابته بأزمة قلبية قبلها بحوالي 4 أشهر.