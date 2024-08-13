مؤمن سليمان يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندري

كشف مؤمن سليمان تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندري لتولي تدريبه.

ورحل مؤمن سليمان عن تدريب نادي الشرطة بعد تتويجه بلقبي الدوري العراقي والكأس.

وقال مؤمن سليمان عبرFilGoal.com : "تلقيت اتصالا هاتفيا بشأن تدريب الاتحاد. لا توجد خلافات مالية في التفاوض ولكن الأمور لم تحسم حتى الآن".

وأضاف "يوجد جهاز فني يقود الفريق في الوقت الحالي وليس من المقنع الحديث إو الإعلان عن التعاقد مع جهاز فني جديد قبل نهاية الموسم".

ويبحث الاتحاد عن مدير فني جديد يخلف أحمد ساري الذي تولى المهمة مؤقتا خلفا لطارق العشري.

مؤمن سليمان نجح في تحقيق البطولة الخامسة في العراق بعدما قاد الشرطة للتتويج بالدوري وكأس السوبر في 2022.

كما قاد القوة الجوية للتتويج بكأس العراق في 2023 ، وقاد الشرطة للتتويج ببطولتي الدوري والكأس في 2024.

يذكر أن مؤمن سليمان سبق له قيادة الزمالك للتتويج بكأس مصر موسم 2015-2016 بالفوز على الأهلي في النهائي 3-1.

كما كان قريبا من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم ذاته لكن خسر من صنداونز 3-1 بمجموع المباراتين.

وسبق لمؤمن سليمان تدريب أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري قبل انتقاله للدوري العراقي.