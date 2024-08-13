مانشستر يونايتد يعلن ضم ماتياس دي ليخت

أعلن نادي مانشستر يونايتد ضم ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ.

وكشف النادي الإنجليزي عن ضم المدافع الهولندي حتى صيف 2029 مع خيار التمديد لموسم آخر.

وودع ماتياس دي ليخت نادي بايرن ميونيخ وجماهيره قبل الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

وانتقل ماتياس دي ليخت إلى بايرن ميونيخ في صيف 2022 قادما من يوفنتوس مقابل 67 مليون يورو.

بينما تشير التقارير إلى انتقاله لمانشستر يونايتد مقابل 45 مليون يورو.

ولعب دي ليخت 73 مباراة مع بايرن ميونيخ خلال موسمين ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين آخرين.

وشارك دي ليخت -25 سنة- مع منتخب هولندا 45 مباراة دولية.

ووجه المدافع الهولندي رسالته الوداعية إلى الجماهير عبر حسابه على موقع انستجرام.

وما يلي كتبه دي ليخت على حسابه:

أعزائي مشجعي بايرن ميونيخ، أريد أن أشكر كل واحد منكم على كل حبكم ودعمكم، لقد أمضيت عامين رائعين في اللعب لهذا النادي الجميل، لقد كان شرفا حقيقيا أن ألعب لفريق مثل بايرن ميونيخ.

لقد حققنا لحظات لا تنسى معا، الفوز بعدة ألقاب وليالي دوري أبطال أوروبا، هذه الذكريات ستبقى معي إلى الأبد.

ولهذا السبب فإن ترك هذا النادي يبدو حلوا ومرا، سأتذكر دائما الحب والدعم الذي تلقيته من اللاعبين والموظفين والجماهير، أن العريضة الأخيرة التي وقعها الكثير منكم أثرت فيّ بعمق.

شكرا لكم جميعا على السنتين المذهلتين، أتمنى حظا سعيدا لنادي بايرن ميونخ في الفوز بالعديد من الألقاب، كما فعل بايرن دائما، ميا سان ميا.