رسالة محمد النني إلى جماهير الجزيرة الإماراتي

وجه محمد النني لاعب منتخب مصر رسالة إلى جماهير الجزيرة الإماراتي من ملعب الفريق.

ووصل محمد النني لاعب وسط منتخب مصر يوم الثلاثاء إلى أبو ظبي من أجل الانضمام إلى فريقه الجديد الجزيرة الإماراتي.

وقال محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي من معقل الفريق: "أول مرة لي في ملعب الجزيرة، وهو ملعب رائع، وسعيد جدا بالتواجد هنا ومتحمس للموسم المقبل".

"إن شاء الله يمكنني تقديم ما ينتظرونه وبالتأكيد بدون الجماهير الأمر صعب لأنهم يمنحونا الدافع وهدفنا إسعادهم".

العالمي في معقل #فخر_أبوظبي 😎🫶 رسالة خاصة من محمد النني لمشجعينا 🤍🖤#نادي_الجزيرة pic.twitter.com/Jc3Pc4bvvc — نادي الجزيرة (@aljazirafc) August 13, 2024

ويستعد الجزيرة لملاقاة البطائح في كأس رابطة المحترفين يوم الأحد المقبل.

قبل أن يواجه بني ياس في الجولة الافتتاحية للدوري الإماراتي يوم 24 أغسطس الجاري.

قبل أيام، أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده مع النني أثناء مشاركته في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي.

وكشف نادي الجزيرة عبر مقطع فيديو تعاقده مع النني بعنوان "حان الوقت.. محمد النني جزراوي".

لكن لم يكشف النادي الإماراتي عن مدة التعاقد مع اللاعب.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن مفاوضات الجزيرة الإماراتي لضم النني.(التفاصيل من هنا)

وانضم اللاعب صاحب الـ32 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وتخللت سنوات النني مع أرسنال إعارة لموسم إلى بشكتاش التركي في موسم 2019-2020.

وخاض النني مع أرسنال 161 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

وتوج النني لاعب منتخب مصر مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.