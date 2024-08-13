انتهت صراع الهبوط - الإسماعيلي (1)-(1) المقاولون.. الجونة (2)-(1) البلدية

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 20:58

كتب : FilGoal

احتفال خالد النبريص بهدف الإسماعيلي ضد القناة

يشتعل صراع الهبوط في الدوري المصري قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وتقام ثلاث مباريات في نفس التوقيت ضمن منافسات الهبوط.

بعد نهاية مباريات الشوط الأول يتأكد هبوط بلدية المحلة والمقاولون العرب.

تأكد هبوط بلدية المحلة والمقاولون العرب رفقة الداخلية.

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الإسماعيلي (1)-(1) المقاولون العرب

نهاية المباراة

ق82 جوووووول عبد الرحمن مجدي من ركلة جزاء

ق73 جوووول محمد سالم يشعل أجواء الهبوط

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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الجونة (2)-(1) بلدية المحلة

نهاية المباراة

ق100 جوووول الجونة يقتل أحلام بلدية المحلة

ق52 جووووول التعادل عن طريق محمد أشرف

نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة

ق14 جوووووول أرنو

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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البنك الأهلي (0)-(0) فاركو

نهاية المباراة

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

الدوري المصري الإسماعيلي صراع الهبوط المقاولون
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