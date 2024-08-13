المنتخب المغربية: رغم رفض انتقاله لـ الأهلي.. الزمالك يجهز عرضا للتعاقد مع الشماخ

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 20:14

كتب : FilGoal

جمال الشماخ - لاعب حسنية أغادير

يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع جمال الشماخ لاعب حسنة أغادير بحسب صحيفة المنتخب المغربية.

وارتبط الشماخ بالانتقال لصفوف الأهلي قبل ان يتعاقد الفريق الأحمر مع مواطنه يحيى عطية الله.

وأعلن الأهلي ضم يحيى عطية الله لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء قادما من سوتشي الروسي.

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أوضحت صحيفة المنتخب المغربية، أن برغم رفض حسنية أغادير عرض الأهلي للتعاقد مع جمال الشماخ إلا أن الزمالك دخل على خط المفاوضات مع اللاعب.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن الزمالك يستعد لتقديم عرض للتعاقد مع جمال الشماخ، الذي لفت إليه الأنظار الموسم الماضي بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلا أن المدرب عبد الهادي السكتيوي، سبق وأعرب لمسؤولي أغادير عن رغبته في الإحتفاظ باللاعب على الأقل لموسم واحد، في إنتظار مستجدات المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت النيابة العامة تجديد حبس أحمد فتوح الظهير الأيسر الدولي ولاعب الزمالك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته. (طالع التفاصيل)

من هو جمال الشماخ؟

جمال الشماخ لاعب مغربي من مواليد عام 2000 ويلعب في مركز الظهير الأيسر.

وبدأ مسيرته الكروية مع الناشئين في نادي حسنية أغادير، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2020.

ومع حسنية أغادير لعب جمال الشماخ 124 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 11 هدفا

جمال الشماخ الزمالك الأهلي
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