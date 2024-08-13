النيابة العامة تقرر تجديد حبس أحمد فتوح لمدة 15 يوما

قررت النيابة العامة تجديد حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وتم نقل أحمد فتوح للحبس بقسم العلمين.

وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وخضع أحمد فتوح لتحليل كشف المخدرات للأخذ بنتيجته في التحقيقات معه.