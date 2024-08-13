تقرير: أزمة منتظرة.. الإفريقي التونسي يخطف لاعب مازيمبي من الرجاء

أزمة منتظرة بعدما أتم الإفريقي التونسي اتفاقه مع فيليبي كينزومبي لاعب مازيمبي الكونغولي لضمه هذا الصيف.

وكان كينزومبي قريبا من الانضمام لصفوف الرجاء المغربي خلال الأيام الماضية.

الرجاء حصل على توقيع كينزمبي لكن النادي المغربي يعاني من إيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن الإفريقي توصل إلى اتفاق لضم المهاجم الكونغولي.

وأوضحت التقارير ذاتها، أن وكيل أعمال كينزمبي قد طمأن إدارة النادي الإفريقي بخصوص سلامة انتقال اللاعب.

وأكد وكيل اللاعب أن عقد كينزمبي مع الرجاء يسمح له بفسخه في حال عدم رفع النادي المغربي عقوبة إيقاف القيد في ظرف أسبوعين.

وأشارت التقارير إلى أن الرجاء لن يفرط في حقه في صفقة انتقال كينزمبي إلى الإفريقي في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة.

كينزمبي صاحب الـ 25 عاما شارك مع مازيمبي خلال الموسم المنصرم في 34 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.