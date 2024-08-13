وان بيساكا يغادر يونايتد نحو وست هام

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 14:15

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - آرون وان بيساكا

أعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء انتقال لاعبه آرون وان بيساكا لفريق وست هام.

إتمام صفقة انتقال وان بيساكا إلى وست هام كان عائقا أمام يونايتد قبل الإعلان عن ضم المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ.

من المنتظر أن يعلن مانشستر يونايتد ضم نصير مزراوي وزميله الهولندي ماتياس دي ليخت يوم الثلاثاء.

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ووقع البالغ من العمر 26 عاما على عقد يربطه بالمطارق حتى 2031.

وأشارت تقارير إلى أن الصفقة تمت مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

وكان وان بيساكا قد انضم لمانشستر يونايتد قادمًا من كريستال بالاس في عام 2019 وخاض معه 190 مباراة.

وظهر وان بيساكا بقميص يونايتد للمرة الأولى في أغسطس 2019 أمام تشيلسي.

في موسمه الأول، كان اللاعب الإنجليزي أحد العناصر الرئيسية التي ساهمت في احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ثم شارك في 54 مباراة بجميع المسابقات في الموسم التالي، والذي شهد احتلال الشياطين الحمر المركز الثاني في الدوري الإنجليزي وبلوغنا نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وعلى الصعيد التهديفي، سجل وان بيساكا هدفين بألوان يونايتد، جاء كلاهما في موسم 2020/21 في شباك نيوكاسل وساوثامبتون.

وفي المواسم التالية، تسببت الإصابات والتنافس مع ديوجو دالوت في تقليص عدد مشاركاته مع الفريق.

أرون وان بيساكا مانشستر يونايتد وست هام يونايتد
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