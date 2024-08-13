النني يصل أبو ظبي للانضمام لتدريبات الجزيرة الإماراتي

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 13:45

كتب : FilGoal

محمد النني بقميص الجزيرة الإماراتي

وصل محمد النني لاعب وسط منتخب مصر يوم الثلاثاء إلى أبو ظبي من أجل الانضمام إلى فريقه الجديد الجزيرة الإماراتي.

ونشر النادي الإماراتي لقطات لوصول النني إلى الإمارات وسط استقبال من إدارة الجزيرة.

ومن المتوقع أن ينضم النني لتدريبات فريقه قريبا.

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ويستعد الجزيرة لملاقاة البطائح في كأس رابطة المحترفين يوم الأحد المقبل.

قبل أن يواجه بني ياس في الجولة الافتتاحية للدوري الإماراتي يوم 24 أغسطس الجاري.

قبل أيام، أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده مع النني أثناء مشاركته في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي.

وكشف نادي الجزيرة عبر مقطع فيديو تعاقده مع النني بعنوان "حان الوقت.. محمد النني جزراوي".

لكن لم يكشف النادي الإماراتي عن مدة التعاقد مع اللاعب.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن مفاوضات الجزيرة الإماراتي لضم النني.(التفاصيل من هنا)

وانضم اللاعب صاحب الـ32 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وتخللت سنوات النني مع أرسنال إعارة لموسم إلى بشكتاش التركي في موسم 2019-2020.

وخاض النني مع أرسنال 161 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

وتوج النني لاعب منتخب مصر مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.

محمد النني الجزيرة
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