فوت ميركاتو: نيس يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم عبد المنعم

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 13:29

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم

أفاد موقع فوت ميركاتو أن نادي نيس الفرنسي توصل لاتفاق مع الأهلي لضم مدافعه محمد عبد المنعم هذا الصيف.

في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم

وذكر التقرير يوم الثلاثاء أن الصفقة ستتم مقابل 4 ملايين يورو + مليون يورو كإضافات.

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وأوضح أن هناك رتوش أخيرة تفصل عبد المنعم عن التعاقد لمدة 4 مواسم مع النادي الفرنسي.

التفاصيل النهائية التي يجب تسويتها خاصة فيما يتعلق بشروط الدفع، وفقا للتقرير.

ولا تزال المفاوضات جارية بين نادي نيس والأهلي بشأن انتقال محمد عبد المنعم مدافع الأحمر إلى الفريق الفرنسي.

وعلم FilGoal.com أن أحدث عرض من نيس الفرنسي لضم محمد عبد المنعم كان مقابل 4 ملايين يورو بنظام التقسيط على 3 سنوات.

وأن الأهلي رفض العرض وطلب في رفع المبلغ أكثر من ذلك خاصة أن النادي الفرنسي يريد الدفع بالتقسيط.

لكن الأهلي قد يوافق على بيع عبد المنعم مقابل 4 ملايين يورو في حالة دفع المبلغ بشكل فوري من نادي نيس.

وحدد الأهلي في وقت سابق 6 ملايين يورو لبيع عبد المنعم، إلا أن النادي خفض المبلغ إلى 5 ملايين بالإضافة إلى مليون يورو كإضافات في الصفقة إذا كانت عملية البيع على أقساط.

كما يتمسك الأهلي بوضع بند يتيح له الحصول على 30% من قيمة بيع عبد المنعم في المستقبل.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 سنة تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2017-2018 لكنه لم يشارك وخرج للإعارة مع سموحة ثم مودرن سبورت، قبل أن يعود للأهلي مطلع عام 2022.

وفي الموسم الحالي لعب عبد المنعم مع الأهلي 44 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

ومع الأهلي حقق عبد المنعم الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين.

محمد عبد المنعم نيس الأهلي
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