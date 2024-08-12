في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم
الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 22:29
كتب : أحمد الخولي
لا تزال المفاوضات جارية بين نادي نيس والأهلي بشأن انتقال محمد عبد المنعم مدافع الأحمر إلى الفريق الفرنسي.
محمد عبد المنعم
النادي : الأهلي
وعلم FilGoal.com أن آخر عرض من نيس الفرنسي لضم محمد عبد المنعم كان مقابل 4 ملايين يورو بنظام التقسيط على 3 سنوات.
وأن الأهلي رفض العرض وطلب في رفع المبلغ أكثر من ذلك خاصة أن النادي الفرنسي يريد الدفع بالتقسيط.
لكن الأهلي قد يوافق على بيع عبد المنعم مقابل 4 ملايين يورو في حالة دفع المبلغ بشكل فوري من نادي نيس.
وحدد الأهلي في وقت سابق 6 ملايين يورو لبيع عبد المنعم، إلا أن النادي خفض المبلغ إلى 5 ملايين بالإضافة إلى مليون يورو كإضافات في الصفقة إذا كانت عملية البيع على أقساط.
ويتمسك الأهلي بوضع بند يتيح له الحصول على 30% من قيمة بيع عبد المنعم في المستقبل.
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