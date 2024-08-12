في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 22:29

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - محمد عبد المنعم

لا تزال المفاوضات جارية بين نادي نيس والأهلي بشأن انتقال محمد عبد المنعم مدافع الأحمر إلى الفريق الفرنسي.

وعلم FilGoal.com أن آخر عرض من نيس الفرنسي لضم محمد عبد المنعم كان مقابل 4 ملايين يورو بنظام التقسيط على 3 سنوات.

وأن الأهلي رفض العرض وطلب في رفع المبلغ أكثر من ذلك خاصة أن النادي الفرنسي يريد الدفع بالتقسيط.

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لكن الأهلي قد يوافق على بيع عبد المنعم مقابل 4 ملايين يورو في حالة دفع المبلغ بشكل فوري من نادي نيس.

وحدد الأهلي في وقت سابق 6 ملايين يورو لبيع عبد المنعم، إلا أن النادي خفض المبلغ إلى 5 ملايين بالإضافة إلى مليون يورو كإضافات في الصفقة إذا كانت عملية البيع على أقساط.

ويتمسك الأهلي بوضع بند يتيح له الحصول على 30% من قيمة بيع عبد المنعم في المستقبل.

الأهلي محمد عبد المنعم نيس الدوري المصري
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