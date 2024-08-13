ثلاثي سيتي ينافس على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي

يتنافس ثلاثي مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند وفيل فودين ورودري، على جائزة أفضل لاعب في العام بإنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين.

ولعب الثلاثي دورا فعالا في موسم مانشستر سيتي التاريخي 2023-2024 حيث أصبح فريق بيب جوارديولا أول فريق يفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد كول بالمر مهاجم تشيلسي ومارتن أوديجارد نجم أرسنال وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا في قائمة المرشحين.

ويعد فيل فودين أبرز المرشحين للجائزة بعدما قدم أعظم موسم له مع سيتي منذ ظهوره الأول في عام 2017.

ففي خلال 53 مباراة له في جميع المسابقات، سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا 27 هدفًا وصنع 12 هدفًا.

وحصد فودين بذلك جائزة لاعب العام من رابطة كتاب كرة القدم، ولاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز ولاعب الموسم في مانشستر سيتي.

سيقام حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين لعام 2024 في دار الأوبرا في مانشستر يوم الثلاثاء 20 أغسطس حيث سيتم الإعلان عن الفائزين.

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