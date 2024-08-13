بعد فشل انتقاله إلى فرنسا.. أندية إنجليزية تسعى لضم نكيتياه من أرسنال

دخل إيدي نكيتياه مهاجم أرسنال ضمن اهتمامات عدة أندية إنجليزية تسعى للتعاقد معه في الصيف الجاري.

وكان نكيتياه قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف مارسيليا الفرنسي في فترة الانتقالات الحالية.

إلا أن المفاوضات بين أرسنال والنادي الفرنسي توقفت بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن المقابل المالي.

ويرغب أرسنال في الحصول على 35 مليون يورو مقابل بيع نكيتياه لمارسيليا، بالإضافة إلى الحصول على نسبة من قيمة بيعه في المستقبل.

وذكرت صحيفة "ذا ستاندرد" أن عدة أندية إنجليزية تهتم بضم نكيتياه وعلى رأسها بورنموث الذي يسعى لضم مهاجم بعد رحيل نجمه الأول دومينيك سولانكي صوب توتنام.

كذلك يسعى كريستال بالاس للتعاقد مع نكيتياه خاصة أن الفريق يسعى لضم مهاجم آخر رفقة الفرنسي المتألق جيان فيليب ماتيتا.

ولعب نكيتياه 1393 دقيقة الموسم الماضي وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

وبدأ نكيتياه مسيرته في الفئات السنية مع تشيلسي قبل أن ينتقل إلى أرسنال حتى وصل للفريق الأول وخرج معارا إلى ليدز يونايتد.

وعاد نكيتياه من الإعارة إلى أرسنال في يناير 2020 ويستمر مع الفريق حتى الآن.