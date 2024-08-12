موكب من مطار القاهرة.. موعد وصول أحمد الجندي وسارة سمير إلى مصر

يصل الثنائي أحمد الجندي وسارة سمير المتوجين بميداليتي البعثة المصرية في اليوم قبل الأخير من الأولمبياد إلى مصر اليوم الإثنين.

وكان محمد السيد المتوج بالميدالية البرونزية في السلاح قد وصل إلى مصر الأسبوع الماضي عقب انتهاء منافساته في باريس.

وأنهت البعثة المصرية منافسات أولمبياد باريس برصيد 3 ميداليات (ذهبية - فضية - برونزية) في المركز 52 بجدول الترتيب.

ويصل الفوج الأخير من البعثة المصرية بتواجد الثنائي أحمد الجندي وسارة سمير مساء اليوم الإثنين.

وسيتم تحضير موكب للثنائي المتوج من مطار القاهرة وحتى المركز الأولمبي بالمعادي.

ويتم استقبال الثنائي بمطار القاهرة الساعة 9:15 مساء في موكب يمر بالقلعة ومتحف الحضارة.

ونجح أحمد الجندي في تحقيق الميدالية الذهبية برياضة الخماسي الحديث وكسر الرقم العالمي.

بينما سارة سمير حققت فضية رفع الأثقال.

وحصد الثنائي الميدالية الأولمبية الثانية له ضمن قائمة تضم 7 لاعبين فقط عبر تاريخ مصر الأولمبي.