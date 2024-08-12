دي ليخت ومزراوي يصلان مقر يونايتد قبل إعلان الصفقة

وصل نصير مزراوي وماتياس دي ليخت ثنائي بايرن ميونيخ إلى مقر مانشستر يونايتد قبل إعلان الصفقة رسميا.

ووافق بايرن ميونيخ على عرض مانشستر يونايتد لضم مدافعيه نصير مزراوي وماتياس دي ليخت خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت شبكة سكاي سبورتس لقطات لوصول الثنائي لمقر مانشستر يونايتد قبل الخضوع للكشف الطبي مساء الاثنين.

Matthijs de Ligt and Noussair Mazraoui have arrived at Manchester United 🔴 pic.twitter.com/N6wq2tpAD5 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 12, 2024

وحسبما ذكر ديفيد أورنستن الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن يونايتد سيدفع 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وسيوقع اللاعب الهولندي على عقد يربطه مع يونايتد لخمس سنوات مع إمكانية مده لموسم سادس.

وانضم دي ليخت إلى بايرن الموسم قبل الماضي قادما من يوفنتوس بعقد يمتد حتى عام 2027.

في السياق ذاته وافق بايرن على عرض يونايتد لضم لاعبه نصير مزراوي مقابل 15 مليون يورو وخمسة ملايين أخرى كحوافز.

لكن شرط إتمام الصفقة هو بيع يونايتد لاعبه آرون وان بيساكا إلى وست هام وهو ما سيحدث خلال الساعات المقبلة.

ووافق وست هام بالفعل على ضم وان بيساكا مقابل 15 مليون يورو وسيخضع اللاعب للفحص الطبي خلال يومين.

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