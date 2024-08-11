حبس أحمد فتوح 4 أيام على ذمة التحقيقات.. والحصول على عينة أخرى لتحليلها

قررت النيابة العامة حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبالإضافة إلى ذلك، الحصول على عينة أخرى لتحليها.

وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وتم التحفظ على فتوح في قسم شرطة العلمين لحين عرضه على النيابة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك وصل إلى نيابة برج العرب لمتابعة موقف أحمد فتوح.